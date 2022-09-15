المصرية سمر حمزة تدخل تاريخ المصارعة

دخلت لاعبة المنتخب المصري للمصارعة، سمر حمزة، التاريخ كأول لاعبة مصرية تتوج بالميدالية الفضية في بطولة العالم للعبة.

وحصلت سمر حمزة على الميدالية الفضية، بعد خسارتها أمام التركية ياسمين أدار بنتيجة (0-6) في النزال النهائي لفئة وزن 76 كجم، في العاصمة الصربية بلغراد.

واستهلت النجمة المصرية مشوارها في بطولة العالم للمصارعة، التي تحتضنها بلغراد خلال الفترة من 10 وحتى 18 سبتمبر الجاري، بالفوز على الكندية جوستينا دي ستاسيو بنتيجة (3-1) نقطة، علما بأن الكندية هي بطلة العالم لنسخة 2018، قبل أن تفوز في الدور ربع النهائي على بطلة النمسا بنفس النتيجة، ومن ثم فازت سمر على وصيفة بطلة العالم لعام 2021، الإستونية إيبي مايي (3-2) في الدور قبل النهائي للبطولة.

وكان الإنجاز الأكبر في المصارعة النسائية المصرية مسجلا باسم سمر حمزة (27 عاما) أيضا، عندما حققت أول ميدالية وحصدت البرونزية في النسخة الماضية عام 2021.

المصدر: وكالات