احتجاز بوغبا بسبب قضية الابتزاز والسحر

احتجزت الشرطة الفرنسية، ماتياس بوغبا، شقيق لاعب المنتخب الفرنسي وفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بول بوغبا، من أجل استجوابه في قضية الابتزاز.

وقال مصدر مقرب من التحقيقات إن ماتياس بوغبا (32 عاما) وهو لاعب أيضا دافع عنن ألوان أندية متواضعة، احتجز بمركز شرطة في باريس مع 4 آخرين، الأربعاء، بعد أن خضع للاستجواب بناء على استدعاء رسمي.

وكانت سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية "باريس" قررت فتح تحقيق رسمي بشأن مزاعم بول بوغبا، حول تعرضه لمحاولات ابتزاز وتلقيه تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.

وأضاف المصدر: "مَثل ماتياس بوغبا أمام المحققين في ساعة مبكرة، من ظهر اليوم، وتقرر احتجازه".

وأكد المصدر أن السلطات احتجت ثلاثة أشخاص آخرين. وعادة ما ينتهي الاحتجاز المؤقت في فرنسا بعد 24 ساعة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مصادر قضائية أفادت خلال الشهر الجاري، بأن بول بوغبا (29 عاما) أبلغ مكتب المدعي العام في باريس أنه تعرض للابتزاز على يد أصدقاء طفولته منذ مارس ودفع 100 ألف يورو لهذه المجموعة.

ونفى ماتياس بوغبا هذه المزاعم في عدة بيانات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان ماتياس بوغبا، شقيق بول، اتهم لاعب خط وسط يوفنتوس، باستخدام السحر بغرض إيذاء مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على خلفية الخلافات بين الشقيقين بوغبا.

المصدر: وكالات