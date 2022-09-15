بالفيديو.. مشجع كرواتي يطلق قذيفة مضادة للدبابات على لاعبي كرة القدم

شهدت مباراة بين ناديي بليتفيتش وسوكولاك بالدوري الكرواتي لكرة القدم، حادثة مروعة كادت أن تودي بحياة اللاعبين.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد المشجعين وهو يطلق قذيفة يدوية (zola) مضادة للدبابات تجاه اللاعبين أثناء المباراة.

ولحسن الحظ لم يصب أحد، وتم اعتقال المشجع فيما بعد للتحقيق في دوافعه، كما أدان الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أفعال المشجع بشدة.

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من جهة أخرى في مدينة ميلانو التي استقبلت مواجهة ميلان وضيفه دينامو زغرب الكرواتي أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، تم إلقاء القبض على 14 من مشجعي النادي الكرواتي، بحسب صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت.

وذلك قبل إنطلاق المباراة، وقالت المصادر الصحفية أن الشرطة قامت بالقبض علي 14 مشجعا من جماهير دينامو زغرب في الساعات الأخيرة وذلك نظرا لحيازتهم لأسلحة بيضاء وقنابل دخانية .

كما جالت جماهير ألتراس دينامو زغرب المعروفة باسم BBB شوارع مدينة ميلانو وهي ترفع التحية النازية.

المباراة آلت نتيجتها لمصلحة الفريق الإيطالي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

المصدر: "وكالات"