طفل يصبح أصغر لاعب يشارك مع فريق للكبار في تاريخ بريطانيا

دخل طفل إيرلندي تاريخ كرة القدم البريطانية من الباب الواسع، عقب مشاركته مع فريقه غلينافون، في بطولة كأس الرابطة بإيرلندا الشمالية.

وشارك كريستوفر أثرتون في الشوط الثاني من مباراة غلينافون ضد نظيره دولنغستاون، في كأس الرابطة، وهو بعمر 13 عاما و329 يوما.

بهذا أصبح أثرتون أصغر لاعب يشارك في مباراة مع الفريق الأول، في تاريخ كرة القدم البريطانية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي غلينافون إف سي على "تويتر"، تغريدة هنأ فيها اللاعب الصغير، على هذا الإنجاز التاريخي.

Tonight, Glenavon Academy player Christopher Atherton made his first team debut against Dollingstown in the League Cup. At 1⃣3⃣ yrs and 3⃣2⃣9⃣ days old, he became the youngest player in the UK to play in a first-class match.



Congratulations Christo!!👏🏼💙 pic.twitter.com/hypGdC5R7p — Glenavon FC (@Glenavon_FC) September 13, 2022

وكتب النادي: "الليلة، ظهر كريستوفر أثيرتون، لاعب أكاديمية غلينافون، لأول مرة مع فريقه ضد دولنغستاون في كأس الرابطة".

وأضاف: "في عمر 13 عاما و329 يوما أصبح أصغر لاعب بالمملكة المتحدة يلعب في مباراة مع الفريق الأول، مبروك كريستو".

McCrackens got a great plug on @bbcnewsline tonight when they showcased @glenavon.fc rising star Christopher Atherton for becoming the UK’s youngest senior footballer at only 13 years old! 👏👏#mccrackens#irishcraftbeer#football

#awardwinningbeer#supportlocalpic.twitter.com/SD8CXg6Gc6 — McCrackens Brewery (@MccrackensAle) September 14, 2022

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ولم يلفت أثيرتون الأنظار، لكونه لاعبا صغيرا في السن فقط، بل ساهم على الفور في إحراز أحد أهداف فريقه، بعدما قدم تمريرة حاسمة سجل منها غلينافون الهدف السادس والأخير.

وحطم أثيرتون الرقم القياسي السابق في بريطانيا، الذي صمد لمدة 42 عاما، والمسجل باسم إيمون كولينز، حين ارتدى قميص الفريق الأول لبلاكبول.

وظهر كولينز للمرة الأولى بقميص بلاكبول يوم 9 سبتمبر 1980، وكان حينها في سن 14 عاما و323 يوما.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن هناك عدة أندية بريطانية تسعى إلى التعاقد مع أثيرتون، على رأسها دندي يونايتد الأسكتلندي.

المصدر: "وكالات"