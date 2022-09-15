"يويفا" يرفض طلب الأندية البريطانية بعزف نشيد المملكة المتحدة

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" طلب الأندية البريطانية بعزف النشيد للمملكة المتحدة قبل مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء، في إطار مراسم الحداد على الملكة إليزابيث الثانية.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن كلا من نادي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين ونادي رينجرز الاسكتلندي سعوا للحصول على إذن لعزف النشيد الوطني لبريطانيا "فليحفظ الله الملك" قبل انطلاق مباريات التشامبيونزليغ.

لكن الاتحاد الأوروبي رفض طلبهم، وقال إن الواجب هو الحفاظ على "أجواء هادئة" دون أي "أنشطة احتفالية" قبل بدء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

Surprise, surprise. @FA gets it wrong yet again. They are completely and utterly incompetent and unfit for purpose.

Teams facing red card for defying FA ban on matches https://t.co/36OUsBRLOv — Steve Parfett (@SteveParfett) September 14, 2022

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وقال اليويفا في بيانه: "لن تعزف أي أناشيد، ولا حتى نشيد دوري أبطال أوروبا، قبل المباراة، للحفاظ على ما يستلزمه الحداد العام من أجواء هادئة، وتجنب أي أنشطة احتفالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ولإبداء الاحترام، على نحو ما فعلنا يوم الخميس الماضي (في مباريات بطولة الدوري الأوروبي)".

فيما وقف لاعبو الفرق البريطانية في مباريات دوري أبطال أوروبا دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، وعلقوا شارات سوداء.

المصدر: "وكالات"