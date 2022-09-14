جماهير بايرن ميونخ تحتج على قرار UEFA على خلفية وفاة الملكة إليزابيث

احتجت جماهير بايرن ميونخ الألماني على قرارات الاتحاد الأوروبي UEFA تأجيل المباريات على خلفية وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ورفعوا لافتة طالبوا فيها بضرورة "احترام الجماهير".

ورفعت جماهير بايرن ميونخ لافتة خلال المباراة ضد برشلونة (2-0) في ملعب "أليانز أرينا"، كتب عليها: "تأجيل المباراة في اللحظة الأخيرة وحظرها بسبب وفاة أحد أفراد العائلة الملكية. احترموا المشجعين".

وجاءت هذه الرسالة، كرد على قرار "اليويفا"، بتأجيل مباراة غلاسكو رينجرز الإسكتلندي وضيفه نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى مساء اليوم الأربعاء بدلا من أمس الثلاثاء، مع منع جماهير الفريق الإيطالي من السفر إلى اسكتلندا، وقد صدر القرار قبل 24 ساعة فقط من موعد المباراة.

وتم تأجيل جميع المباريات في إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، نهاية الأسبوع بعد وفاة ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاما يوم الخميس الماضي.

وعلى الرغم من استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن أنه تم تأجيل مبارة فريقي تشيلسي وليفربول يوم الأحد المقبل، إضافة إلى مواجهة ومانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد، بسبب دواع أمنية وتحويل الشرطة لتوفير جنازة الملكة يوم الاثنين المقبل.

المصدر: "matchtv.ru"