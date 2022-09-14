رسميا.. تأجيل مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي والكشف عن السبب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء، موافقتها على تأجيل مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، لإتاحة الفرصة لإقامة لقاء أرسنال أمام آيندهوفن الهولندي بالدوري الأوروبي.

وأصدرت الرابطة، بيانا رسميا، جاء فيه: "اتفقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تأجيل مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، والتي كان مقررا لها أن تلعب يوم 19 أكتوبر المقبل، للسماح بإقامة مباراة أرسنال ضد آيندهوفن في الدوري الأوروبي".

وكان من المقرر أن يلعب أرسنال أمام آيندهوفن يوم الخميس 15 سبتمبر الجاري، ولكن المباراة تم تأجيلها بسبب الظروف المحيطة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، لتقام يوم الخميس 20 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد جديد لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في وقت لاحق.

المصدر: وكالات