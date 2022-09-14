بالفيديو.. تكريم أسطورة الاتحاد السوفيتي بالهوكي في موسكو

تم تكريم أسطورة الاتحاد السوفيتي في حراسة المرمى لهوكي الجليد فلاديسلاف تريتياك بمناسبة عيد ميلاده السبعين.

ووضع نصب تذكاري لرئيس الاتحاد الروسي للهوكي على الجليد تريتياك في حديقة الأساطير أمام متحف "مجد الهوكي" في موسكو العاصمة الروسية.

ويبلغ وزن التمثال 120 كيلوغراما، وهو مصنوع من صفائح معدنية بسماكة 2.4 مم.

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وكان التمثال مستوحى من صور حراس المرمى بمعداتهم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

ويعتبر تريتياك واحدا من أعظم حراس المرمى في تاريخ الهوكي، وتم التصويت عليه كأحد أفضل 6 لاعبين في فريق المئوية للاتحاد الدولي لهوكي الجليد، وذلك في استطلاع أجرته لجنة مكونة من 56 خبيرا من 16 دولة.

المصدر: kommersant