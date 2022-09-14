 
مباشر

بالفيديو.. تكريم أسطورة الاتحاد السوفيتي بالهوكي في موسكو

الرياضة

بالفيديو.. تكريم أسطورة الاتحاد السوفيتي بالهوكي في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tsvu

تم تكريم أسطورة الاتحاد السوفيتي في حراسة المرمى لهوكي الجليد فلاديسلاف تريتياك بمناسبة عيد ميلاده السبعين.

ووضع نصب تذكاري لرئيس الاتحاد الروسي للهوكي على الجليد تريتياك في حديقة الأساطير أمام متحف "مجد الهوكي" في موسكو العاصمة الروسية.

ويبلغ وزن التمثال 120 كيلوغراما، وهو مصنوع من صفائح معدنية بسماكة 2.4 مم.

بالفيديو.. تكريم أسطورة الاتحاد السوفيتي بالهوكي في موسكو
بالفيديو.. تكريم أسطورة الاتحاد السوفيتي بالهوكي في موسكو
إقرأ المزيد
حرمان متسابق روسي من المنافسة في رالي دكار بسبب وثيقة
حرمان متسابق روسي من المنافسة في رالي دكار بسبب وثيقة "رفض دعم بوتين"

وكان التمثال مستوحى من صور حراس المرمى بمعداتهم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

ويعتبر تريتياك واحدا من أعظم حراس المرمى في تاريخ الهوكي، وتم التصويت عليه كأحد أفضل 6 لاعبين في فريق المئوية للاتحاد الدولي لهوكي الجليد، وذلك في استطلاع أجرته لجنة مكونة من 56 خبيرا من 16 دولة.

المصدر: kommersant

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا