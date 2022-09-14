مؤسسة أخلاقيات الجمباز توافق على طلب الاستئناف من اللاعب الروسي كولياك

تمت الموافقة على طلب الاستئناف من قبل لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك، الذي استبعد من المسابقات الدولية بسبب حرف Z على زيه الرياضي، وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي للجمباز الأربعاء.

وستكون فترة الاستبعاد لمدة عام واحد، بغض النظر عن الموقف من استبعاد لاعبي الجمباز الروس والبيلاروس من المسابقات الدولية، وبالتالي سيستمر تعليق مشاركة كولياك حتى 16 مايو 2023.

وكان قرار مؤسسة أخلاقيات الجمباز سابقا تعليق مشاركة لاعب الجمباز كولياك لمدة ستة أشهر منذ لحظة رفع العقوبات عن الرياضيين الروس.

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وجاء ذلك عقب دعوى تأديبية من الاتحاد الدولي للجمباز ضد الرياضي الروسي في ما يتعلق "بسلوكه الصادم" لدى تتويجه، إذ ظهر هذا البطل الروسي وعلى قميصه حرف Z في أثناء توزيع الميداليات في بطولة كأس العالم للجمباز التي أقيمت في يونيو الماضي بالدوحة، تعبيرا عن دعمه لبلاده.

وتم إلغاء نتيجة اللاعب الروسي الذي احتل المركز الثالث في كأس العالم للناشئين، فاضطر الرياضي إلى إعادة الميدالية البرونزية وأموال الجائزة وهي 500 فرنك سويسري (حوالي 500 دولار).

كما لن يكون كولياك قادرا على المشاركة في المسابقات تحت رعاية الاتحاد الدولي للجمباز والبطولات التي ينظمها أي اتحاد عضو في الاتحاد الدولي للجمباز.

ويتشارك المواطنون الروس بشكل واسع حرف Z، الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إذ ترفعه على متنها الدبابات والمدرعات والعربات الروسية المشاركة في العملية.

المصدر: "وكالة تاس"