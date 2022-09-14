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بعد الخسارة أمام البايرن.. ليفاندوفسكي يوجه رسالة لجمهور برشلونة

الرياضة

بعد الخسارة أمام البايرن.. ليفاندوفسكي يوجه رسالة لجمهور برشلونة
AFP
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وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، رسالة قصيرة لجماهير الفريق الكتالوني، عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ 0-2 الثلاثاء، ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

وكتب ليفاندوفسكي، عبر حسابه على "إنستغرام": "كانت أمسية صعبة، حان الوقت الآن للتركيز على المستقبل".

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وتعد هذه أول خسارة لبرشلونة في الموسم الجديد، بعدما خاض 6 مباريات سابقة، سواء في الليجا أو دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل مرة.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في الوصافة، بفارق الأهداف عن إنتر.

وانتقل ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة، هذا الصيف، قادما من بايرن ميونخ، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مع إمكانية التمديد لموسم آخر. 

المصدر: instagram/_rl9

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