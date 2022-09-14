بالصور.. البرتغالي كيروش يصل إلى طهران لتدريب المنتخب الإيراني

وصل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إلى طهران العاصمة الإيرانية فجر الأربعاء، لاستلام مهمة الإشراف على المنتخب الوطني لكرة القدم خلفا للكرواتي دراغان سكوتشيتش.

وحظي المدرب باستقبال حار من قبل مسؤولي الرياضة الإيرانية ووسائل الإعلام المحلية.

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وعلق المدرب السابق لمنتخب مصر، على عودته لتدريب منتخب إيران مجددا، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "عندما تتصل بك العائلة، كل ما عليك فعله هو العودة، ملتزمون بواجباتنا وجاهزون للمهمة".

وأضاف: "دعونا نفعل ذلك معا يا شباب، إلى المستقبل، شكرا جزيلا للاتحاد الإيراني".

وتأتي الاستعانة مجددا بخدمات المدرب البرتغالي البالغ 69 عاما قبل أسابيع من مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.

وكان كيروش تولى الإدارة الفنية لمنتخب إيران بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.

ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، إذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.

على صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد الإسباني، والعمل كمساعد للسير أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن قرعة مونديال قطر، أوقعت المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، إذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.

وتسعى إيران لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر:RT