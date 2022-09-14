العقباوي: صلاح يثير غضب من كانوا زملاءه سابقا

أكد محمد العقباوي حارس مرمى المقاولون العرب السابق أن عددا من زملاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي القدامى يشعرون بالغضب تجاهه.

وقال العقباوي عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور: "صلاح لا يرد على اتصالات زملائه السابقين ورسائلهم. هذا الأمر يغضب بعضهم، ومن بينهم باسم علي قائد المقاولون السابق".

وتابع: "لا يوجد تواصل مع محمد صلاح كما كان في الـ 3 سنوات الأولى بعد احترافه، وكان الله في عونه".

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وأشار إلى أنه ليس حزينا من عدم تفاعل صلاح معه لأنه يقدر انشغاله بالعديد من الأمور ووصوله لمرحلة لم يصل لها أي لاعب مصري من قبل.

وأكد أن "محمد صلاح يميل لتشجيع الزمالك"، موضحا "هذا ما لاحظته حين زاملته في المقاولون العرب خلال بداية مشواره".

ولفت إلى أن مسؤولي بازل السويسري تابعوا صلاح في ملعب (المقاولون العرب) خلال لقاء الجونة بالدوري المصري موسم 2010-2011.

وأوضح أن "صلاح لم يهتم بعرض الزمالك لضمه قبل رحيله إلى بازل لأن كل هدفه كان تحقيق حلمه بالرحيل إلى أوروبا".

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"