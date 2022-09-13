مدرب تونس يكشف قائمة اللاعبين لمواجهة البرازيل

أعلن مدرب المنتخب التونسي جلال القادري اليوم الثلاثاء عن قائمة "نسور قرطاج" لخوض مباراتين وديتين ضد منتخبي جزر القمر، والبرازيل على الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره من جزر القمر يوم 22 سبتمبر الجاري، على أن يلتقي مع نظيره البرازيلي بعد خمسة أيام من ذلك، وذلك ضمن استعدادات "نسور قرطاج" للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر القادمَين.

وشهدت قائمة منتخب تونس استبعاد كل من اللاعبين فارس بالعربي وسعد بقير وحمزة رفيعة ووجدي كشريدة وأسامة الحدادي، فيما عاد للقائمة لاعب قاسم باشا التركي مرتضى بن وناس ووهبي الخزري وديلان برون، وتم توجيه الدعوة لأول مرة لسيف الله لطيف وشايم الجبالي.

وفي ما يلي قائمة منتخب تونس لمواجهتي جزر القمر والبرازيل:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري التونسي)، أيمن دحمان (النادي الصفاقسي التونسي)، صدقي الدبشي (الترجي الرياضي التونسي).

خط الدفاع: ديلان برون (ساليريتانا الإيطالي)، بلال العيفة (الكويت الكويتي)، منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)، رامي كعيب (هيرنفين الهولندي)، نادر الغندري (نادي الإفريقي)، علي معلول (الأهلي المصري)، علي العابدي (كان الفرنسي)، محمد دراغر (لوزيرن السويسري)، حمزة المثلوثي (الزمالك المصري)، عمر الرقيق (سبارتا روتردام الهولندي).

خط الوسط: إلياس السخيري (كولن الألماني)، غيلان الشعلالي (الترجي الرياضي التونسي)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي)، عيسى العيدوني (فيرينتسفاروش الهنغاري)، شايم الجبالي (ليون الفرنسي)، نعيم السليتي (الاتفاق السعودي) حنبعل المجبري (برمينغهام الإنجليزي)، فرجاني ساسي (الدحيل القطري)، سيف الدين الخاوي ( كليرمون فوت الفرنسي).

خط الهجوم: يوسف المساكني (العربي القطري)، وهبي الخزري (مونبيليه الفرنسي)، سيف الدين الجزيري (الزمالك)، مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي)، طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)، عصام الجبالي (أودنسه الدنماركي)، وسيف الله لطيف (بازل السويسري).

يذكر أن قرعة كأس العالم "قطر 2022" كانت قد أوقعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الرابعة (D)، إلى جانب كل من منتخبات فرنسا (حامل اللقب) والدنمارك وأستراليا.

المصدر: وكالات