كأس روسيا.. دينامو موسكو يهزم أخمات

أسقط دينامو موسكو ضيفه أخمات القادم من غروزني عاصمة جمهورية الشيشان (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية فريق العاصمة موسكو كل من المهاجمين ياروسلاف غلاديشيف وفيودور سمولوف في الدقيقتين (11، 31) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط إيفان أولينيكوف هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول للقاء.

وحصد فريق دينامو موسكو أول ثلاث نقاط له ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وتساوى مع كل من أخمات ونادي روستوف الذي لعب مباراة أقل.

بينما يتذيل فريق أورينبورغ ترتيب المجموعة من دون نقاط.

المصدر: RT