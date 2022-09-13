عشية مونديال قطر 2022.. هل تلعب البوسنة مباراة ودية مع منتخب روسيا؟

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم في البوسنة والهرسك، فيكو زيلكوفيتش، أنه ستتم مناقشة جدوى إقامة مباراة ودية مع المنتخب الروسي خلال جلسة الاتحاد في أكتوبر المقبل.

وقال فيكو زيلكوفيتش: "بالنسبة لمنتخبنا، فإن الفوز على منتخب الجبل الأسود في مباراة دوري الأمم يمثل أولوية أكبر. إنها ستضعنا في وضع أفضل بكثير خلال القرعة المقبلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024" وذلك وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلا عن الخدمة الصحفية لاتحاد كرة القدم في البوسنة والهرسك.

وشدد زيلكوفيتش على أن المهمة الرئيسية هي أن يتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى بطولة أمم أوروبا، وتحسين البنية التحتية للملاعب.

واختتم فيكو زيلكوفيتش حديثه، قائلا: "بناء على طلب فؤاد شولبا، عضو الاتحاد، سنعقد جلسة موضوعية في أكتوبر نناقش خلالها المباراة مع المنتخب الروسي".

يذكر أن الاتحاد الروسي لكرة القدم أعلن عن إقامة ثلاث مباريات ودية مع كل من قيرغيزستان وإيران والبوسنة والهرسك.

ومن المنتظر أن تقام مباراة منتخب روسيا ضد نظيره القرغيزي يوم 24 سبتمبر الجاري، في العاصمة بيشكيك، في الوقت الذي لم يحدد فيه بعد مكان وتاريخ المباراة أمام إيران.

بينما تحوم الشكوك حول إقامة مباراة ودية بين منتخب روسيا ونظيره البوسني، في مدينة سان بطرسبورغ يوم 19 نوفمبر المقبل، قبل يوم واحد من انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم في قطر 2022، وذلك بسبب مقاطعة بعض لاعبي المنتخب البارزين، مثل إيدين دجيكو مهجم روما الإيطالي وميراليم بيانيتش لاعب نادي الشارقة الإماراتي.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في 12 سبتمبر الجاري، أنه سُمح لروسيا خوض مباراة ودية مع منتخب البوسنة والهرسك.

ومنعت المنتخبات الوطنية الروسية من المنافسة الدولية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

ورفضت بولندا والسويد وجمهورية التشيك اللعب مع روسيا ضمن ملحق كأس العالم "قطر 2022" في مارس الماضي، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن حظر جميع المنتخبات الروسية والأندية من المشاركة في مسابقاتهما حتى إشعار آخر، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضة (CAS) لاحقا استئنافا قدمه الاتحاد الروسي لكرة القدم في يوليو الماضي.

ولم يلعب منتخب روسيا الأول أي مباراة منذ خسارته أمام كرواتيا يوم 14 نوفمبر 2021، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر.

المصدر: "russian.rt.com"