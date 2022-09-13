نادي "بيرلوسكوني" متذيل الدوري الإيطالي يقيل مدربه

أقال نادي مونزا، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بنقطة يتيمة بعد ست مراحل، الثلاثاء مدربه جوفاني ستروبا وعين بدلا منه رافايلي بالادينو مدرب فريق ما دون 19 عاما.

وشكر مونزا المملوك منذ عام 2018 من قبل رئيس الوزراء السابق ورئيس ميلان لأكثر من 30 عاما (1986-2017) رجل الأعمال سيلفيو بيرلوسكوني، المدرب ستروبا (54 عاما) في بيان نشره النادي اللومباردي عبر موقعه الالكتروني على "الرحلة الرائعة معا، والتي بلغت ذروتها في تحقيق صعود تاريخي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي".

AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A, augurandogli i migliori successi per il futuro. pic.twitter.com/JNggNcLgDZ — AC Monza (@ACMonza) September 13, 2022

ويخوض مونزا غمار الـ "سيري أ" للمرة الأولى في تاريخه بعدما نجح في الصعود في مايو الماضي، وذلك بعد أربعة أعوام من شراء بيرلوسكوني للنادي.

وعلى الرغم من تعاقدات طموحة مع العديد من الإيطاليين أصحاب الخبرة (ماتيو بيسينا، ستيفانو سنسي، أليسيو كرانيو، أندريا رانوكيا، أندريا بيتانيا)، يعاني مونزا لفرض نفسه اذ لم يحصد سوى نقطة يتيمة من تعادله أمام ليتشي 1-1 في المرحلة السادسة بعد خمس هزائم تواليا.

ويقبع مونزا في قاع الترتيب مع أسوأ خط دفاع (14 هدفا في مرماه) وهجوم (سجل 3 أهداف بالتساوي مع سمبدوريا)، وذلك قبل استضافته يوفنتوس في المرحلة السابعة.

Mister Raffaele Palladino dirigerà oggi alle ore 16 il primo allenamento al centro sportivo di Monzello.



Domani, mercoledì 14 settembre alle ore 14 si terrà la presentazione alla stampa con l’Amministratore Delegato Adriano Galliani nella sala conferenze dell’U-Power Stadium. pic.twitter.com/ZzcDbnJCvS — AC Monza (@ACMonza) September 13, 2022

وتسلم بالادينو، ابن الـ 38 عاما والمتواجد ضمن كادر فرق الشباب في النادي منذ عام 2019 والمسؤول عن فريق ما دون 19 عاما منذ الموسم الماضي، زمام المهام الفنية. وبعدما لعب سابقا في عدة فرق منها يوفنتوس، ارتدى المدرب الجديد قميص منتخب بلاده في 3 مباريات دولية بين عامي 2007 و2009.

المصدر: "أ ف ب"