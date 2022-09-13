مفاجأة في عقد مبابي مع سان جيرمان.. هل يحاول ريال مدريد معه مجددا؟!

كشف تقرير صحفي فرنسي، الثلاثاء، مفاجأة مدوية في عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن عقد مبابي مع سان جيرمان لمدة عامين فقط مع موسم ثالث اختياري، ما يعني أنه مرتبط بالنادي الباريسي حتى صيف 2024.

🚨 Kylian Mbappé a en réalité prolongé 2 ans (+1 en option) avec le PSG. 🔴🔵



(@lequipe) pic.twitter.com/JcODXZVmA2 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 12, 2022

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وأشارت إلى أن سان جيرمان لا يحق له تفعيل بند التمديد لموسم ثالث دون الحصول على موافقة اللاعب الفرنسي.



وأوضحت أن ريال مدريد قد يعود إلى الصورة في سباق التعاقد مع مبابي، بدءا من الصيف المقبل، لأن باريس سيكون مهددا بخسارته مجانا في 2024.



وقالت "ليكيب" إن قصر مدة العقد ليس مستغربا، لأن مبابي كان يرفض التجديد مع باريس، لأن النادي أراد ربطه بعقد طويل الأمد.

وكان النادي الباريسي أعلن تجديد عقد مبابي في مايو الماضي حتى صيف 2025.

المصدر: "وكالات"