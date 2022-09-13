رونالدو يعيد النظر في العرض السعودي

زعمت صحيفة "ديلي ميرور" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد يعيد النظر في العرض المقدم له من أحد أندية الدوري السعودي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن النجم البرتغالي يعيد النظر في عرض رفضه سابقا من ناد لم يذكر اسمه في السعودية، حيث كانت قيمة الصفقة 211 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ويمتلك المهاجم البالغ 37 عاما، عقدا رفقة اليونايتد ينتهي في يونيو 2023 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

Football rumours: Cristiano Ronaldo reconsidering Saudi Arabia offer https://t.co/UvvAo7v0GP — The Independent (@Independent) September 13, 2022

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وذكرت تقارير صحفية في يوليو الماضي، أن رونالدو تلقى عرضا ضخما وصلت قيمته لـ300 مليون دولار للانضمام إلى صفوف ناد سعودي (لم يذكر اسمه وقتها) بحيث يحصل النجم البرتغالي على 250 مليون يورو خلال عامين و125 مليون يورو كراتب سنوي، وسيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو.

ويوجد العديد من اللاعبين الذي من الممكن لهم مغادرة "الشياطين الحمر" في نهاية الموسم الحالي وهم ماركوس راشفورد، لوك شو وديفيد دي خيا وديوجو دالوت وفريد جميعهم على وشك الخروج من النادي الإنجليزي، على الرغم من أن النادي لا يزال بإمكانه تفعيل بند لتمديد جميع صفقاتهم لمدة عام آخر.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف تيراسبول من مالدوفا الخميس المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

المصدر: "وكالات"