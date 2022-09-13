منتخب البرازيل يقتحم العالم الافتراضي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخب البلاد سيوفر فضاء في الميتافيرس، حيث يمكن للجماهير التفاعل مع السيليساو والاندماج في المباريات في أجواء افتراضية وحتى زيارة متحف المنتخب.

وأعلن الاتحاد عن مشروع "أرينا المنتخب"، وهي مساحة يسعى من خلالها الاتحاد لتقريب شباب الجماهير من المنتخب والدخول في عالم الميتافيرس.



وتعد المبادرة ثمرة اتفاق شراكة موقع بين الاتحاد وشركة "جارينا جلوكمان جو"، المطورة للألعاب الافتراضية.

إقرأ المزيد

وسيتمكن مستخدمو الإنترنت من زيارة أرينا المنتخب في عالم الميتافيرس والتفاعل مع أنشطة مختلفة مثل تبادل التمريرات في مباراة للمنتخب أو الاجتماع مع أصدقاء مختلفين في واقع افتراضي.



وسيتمكن المشجع أيضا في عالم الميتافيرس من خوض مباراة مع لاعبين آخرين، والمشاركة في مسابقات في الواقع الافتراضي.



كما سيتمكن من زيارة المتحف الافتراضي لمنتخب السيلسياو، والذي يعرض كل الكؤوس وذكريات مهمة في تاريخه.

المصدر: "وكالات"