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شاهد.. ديبالا يسجل هدفا مذهلا في شباك إمبولي بالدوري الإيطالي

الرياضة

شاهد.. ديبالا يسجل هدفا مذهلا في شباك إمبولي بالدوري الإيطالي
Legion-Media
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اقتنص روما فوزا غاليا من مضيفه إمبولي بنتيجة 2-1 الاثنين، في ختام الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت المواجهة تألق النجم الأرجنتيني باولو ديبالا حيث تمكن من إحراز الهدف الأول للذئاب بطريقة رائعة.
وتقدم فريق العاصمة عبر ديبالا عند الدقيقة 17 من تسديدة قوية سكنت شباك حارس إمبولي الذي حاول إبعاد الكرة لكنه فشل في ذلك.

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وأدرك فيليبو باندينيلي التعادل لإمبولي في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، تكفل الإنجليزي الشاب تامي أبراهام بتسجيل هدف الفوز لروما في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز احتل روما المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، فيما يحتل إمبولي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

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