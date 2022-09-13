شاهد.. ديبالا يسجل هدفا مذهلا في شباك إمبولي بالدوري الإيطالي

اقتنص روما فوزا غاليا من مضيفه إمبولي بنتيجة 2-1 الاثنين، في ختام الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت المواجهة تألق النجم الأرجنتيني باولو ديبالا حيث تمكن من إحراز الهدف الأول للذئاب بطريقة رائعة.

وتقدم فريق العاصمة عبر ديبالا عند الدقيقة 17 من تسديدة قوية سكنت شباك حارس إمبولي الذي حاول إبعاد الكرة لكنه فشل في ذلك.

That half volley from Paulo dybala vs empoli is an absolute joke ... pic.twitter.com/AoCnvbCK5D — Abdullah Rafiq Baloch (@AbdullahRafiqB1) September 12, 2022

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وأدرك فيليبو باندينيلي التعادل لإمبولي في الدقيقة 43.



وفي الشوط الثاني، تكفل الإنجليزي الشاب تامي أبراهام بتسجيل هدف الفوز لروما في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز احتل روما المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، فيما يحتل إمبولي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.