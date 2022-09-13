بإعلان مثير كوستا يعود للدوري الإنجليزي (فيديو)

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا، في صفقة انتقال حر، حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2022، قادما من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

ونشر ولفرهامبتون مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يظهر فيه كوستا وهو يروض 3 من الذئاب، وعلق عليه: "يا له من دخول شرس"، في إشارة إلى إعلان انضمام اللاعب للفريق الذي يطلق عليه لقب "الذئاب".

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وانضم دييغو كوستا إلى "ولفز" لتعويض غياب المهاجم النمساوي ساسا كالادزيتش، الذي تعرض لإصابة قوية في بداية مشواره مع النادي، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد كوستا من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سبق أن لعب بقميص تشيلسي بين عامي 2014 و2017. ومن المتوقع أن يكون ظهوره الأول مع ولفرهامبتون في مواجهة مانشستر سيتي المقبلة.

لعب كوستا البالغ 33 عاما 120 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالها 59 هدفا وصنع 23 آخرين، وحصد رفقة الفريق لقب الدوري الممتاز في عامي 2015 و2017.

كما لعب كوستا دوليا 24 مباراة مع منتخب إسبانيا، أحرز خلالها 10 أهداف، وشارك في نسختي مونديال 2014 و2018.

المصدر: twitter.com/Wolves