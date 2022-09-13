مدرب الأهلي: "شعري الأبيض يمنحني خبرة تحمل الضغوط"

عبر المدرب الجديد للنادي الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر عن جاهزيته لتحدي الضغوط مع النادي القاهري، الباحث عن استعادة لقب الدوري المحلي من غريمه الزمالك بطل آخر موسمين.

وقال كولر في مؤتمر صحفي الاثنين لتقديمه في مقر النادي: "تحول شعري إلى اللون الأبيض وهذا يعني أنني أملك الخبرات في التعامل مع الضغوط التي تنتظر الاهلي، وأنا قادر على مواجهتها".

وأضاف أن قرار عمله خارج أوروبا غريب بالنسبة إليه، لكنه وافق بعد أن لاحظ عبر جلساته مع مسؤولي الأهلي مدى الاحترافية والجدية.

شاهد هنا بعض ملامح لعب Marcel Koller مدرب الأهلى عندما كان يدرب المنتخب النمساوى، كان يقدم دائما أداء ممتع. pic.twitter.com/SSGnELQfBA — Maged Fouad (@MagedFouad66) September 12, 2022

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وأشار كولر الذي زار مصر حين كان لاعبا دوليا عام 1988 إلى أن اللاعبين الأفارقة ساهموا في تطوير الكرة الأوروبية بموهبتهم: "سعيد أنني أقود الآن أكبر أندية قارة إفريقيا"، وأضاف أنه لم يتواصل مع مواطنه مدرب الأهلي السابق رينيه فاير قبل إتمام الصفقة.

وشرح المدرب السابق لمنتخب النمسا ونادي بازل السويسري، أن غيابه عن التدريب لمدة عامين كان للحصول على قسط من الراحة، بعد عدة تجارب متواصلة، مؤكدا أنه استغل الفرصة وخضع لجراحة في ركبته.

وكانت إدارة الأهلي أعلنت الجمعة عن تعاقدها مع كولر (61 عاما) لمدة عامين، خلفا للبرتغالي المقال ريكاردو سواريش، بعد شهرين من تعيينه، بسبب سوء النتائج إذ أنهى الأهلي، بطل إفريقيا 10 مرات، الدوري المصري في المركز الثالث وراء الزمالك وبيراميدز.

المصدر: "أ ف ب"