السعودية تسمح للعائلات والأفراد بحضور مباريات كرة القدم على مدرجات الملاعب

سمحت الجهات السعودية المختصة للعائلات والأفراد بدخول جميع مدرجات ملاعب كرة القدم في مباريات الدوري في المملكة.

وأوضح نادي اتحاد جدة عبر حسابه على "تويتر" يوم الاثنين: "بناء على اللائحة التنظيمية والتشغيلية الجديدة لمباريات كرة القدم للمحترفين للعام 2022 - 2023 تم السماح بدخول كافة المدرجات لجميع الفئات، باستثناء المدرجات المخصصة لروابط التشجيع والتي يسمح فيها بدخول الأفراد فقط".

📌ملاحظة:

بناءً على اللائحة التنظيمية والتشغيلية الجديدة لمباريات كرة القدم للمحترفين للعام 2022 -2023م تم السماح بدخول كافة المدرجات لجميع الفئات باستثناء المدرجات المخصصة لروابط التشجيع والتي يُسمح فيها دخول الأفراد فقط. — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 12, 2022

وسمحت السعودية في وقت سابق للعائلات بالتواجد في مدرج خاص.

يشار إلى أنه في عام 2017 تقرر السماح بحضور الجماهير النسائية للمباريات في السعودية لأول مرة بتاريخ البلاد.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام سعودية