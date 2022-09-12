ألميريا يتعرض لهزيمة في عقر داره

سقط نادي ألميريا في عقر داره أمام ضيفه أوساسونا (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار فريق أوساسونا، لمهاجم الأرجنتيني إزكويل أفيلا الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للقاء.

ومني فريق ألميريا بالهزيمة الثانية على التوالي والثالثة بعد عودته إلى الليغا، مقابل فوز واحد وتعادل، وتوقف رصيده عند 4 نقاط، ويشغل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

بينما حقق فريق أوساسونا انتصاره الثاني على التوالي والرابع في الموسم مقابل تعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT