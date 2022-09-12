رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يدلي بتصريح حول مصير رونالدو

أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عن تمنياته بقدوم لاعب كبير بحجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب لأحد الأندية السعودية مستقبلا.

وارتبط اسم رونالدو على مدار فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالرحيل عن ملعب "أولد ترافورد"، بسبب فشل فريقه الحالي مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى دخول ناديي الهلال والنصر في مفاوضات لضم كريستيانو رونالدو، وفي الوقت الذي عرض فيه خورخي مينديز وكيل النجم البرتغالي، المهاجم على عدة أندية مثل تشيلسي وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وغيرها.

وذكرت التقارير في منتصف يوليو الماضي، أن رونالدو تلقى عرضا ضخما وصلت قيمته لـ300 مليون دولار للانضمام إلى صفوف ناد سعودي (لم يذكر اسمه وقتها) بحيث يحصل النجم البرتغالي على 250 مليون يورو خلال عامين و125 مليون يورو كراتب سنوي، وسيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو.

وكشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريحات لموقع "ذا أتلتيك" الأمريكي الشهير عن استمرار محاولات ضم رونالدو إلى الدوري السعودي.

وقال المسحل: "من المستحيل ضمه الآن لأن الميركاتو أغلق، لكننا نحب أن نشاهد لاعب مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي".

وتابع: "انتقال رونالدو للدوري السعودي سيخلق ردود أفعال إيجابية وسيكون خبرا كبيرا عن الدوري السعودي".

وأضاف: "الجميع يعرف إنجازات وأرقام رونالدو القياسية، بالإضافة إلى أنه يمثل نموذجا يحتذى به".

وعن المبلغ المالي الكبير الذي سيترتب على الفريق الذي سيتعاقد مع الدون، انفاقه تحدث المسحل: "ولما لا؟، ستكون صفقة باهظة الثمن بالطبع".

وأكمل: "ولكن أنديتنا نجحت في تحقيق إيرادات مرتفعة في آخر عامين، ولقد شاهدنا عديد النجوم الذين لعبوا في الدوري السعودي وهم قادمين من الدوري الإنجليزي".

وعن إمكانية ضم رونالدو لأحد الفرق السعودية خلال ميركاتو يناير، رد المسحل: "كي أكون صادقا ليس لدي الإجابة، لو أنا رئيس نادي يمكنني أن أرد، ولكن رؤساء الأندية لن يشاركوني مفاوضاتهم".

وحال انتقال رونالدو للدوري السعودي في يناير لن يكون عبر بوابة الهلال الذي يعاني من عقوبة الحرمان من إبرام التعاقدات لفترتي انتقالات.

وأتم المسحل: "لن يكون هذا الانتقال سهلا سواء لرونالدو أو للفريق السعودي، ولكننا نحب مشاهدته أو أي لاعبين كبار آخرين من نفس مستواه في المملكة".

وكانت تقارير تحدثت عن تقديم الهلال حامل لقب الدوري السعودي، عرضا لضم رونالدو خلال الصيف الماضي، براتب قياسي تبلغ قيمته مليوني جنيه إسترليني أسبوعيا.

المصدر: وسائل إعلام