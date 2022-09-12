مرتضى منصور يرد على تهديدات فاركو

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، للمرة الأولى على الأزمة التي أثيرت مؤخرا بعد استعادة القلعة البيضاء لخدمات الحارس الشاب محمد صبحي من نادي فاركو.

وأعار الزمالك حارس المرمى محمد صبحي إلى فريق فاركو صيف 2021، مع أحقية الأخير في شراء عقد الحارس نهائيا خلال هذا الصيف، لكن النادي أعلن بشكل مفاجئ مساء السبت عودة صبحي إليه، رغم أن فاركو كان يستعد لتفعيل بند الشراء في عقد إعارة الحارس.

وأكد مصدر من فاركو في تصريحات لموقع "يالاكورة" المصري، أن ما فعله الزمالك ليس قانونيا، ملوحا بتصعيد الأمر إلى اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ورد مرتضى منصور على ذلك الأمر، قائلا في تصريحات لقناة الزمالك: "أطمئن الجميع، عقد محمد صبحي سليم، الموسم ينتهي يوم 31 أغسطس، وكان من المفترض أن يتمم فاركو الإجراءات بالتوقيع وتسليم أموال شراء اللاعب نهائيا قبلها ولكن لم يحدث".

وأردف: "كنت أتمنى عدم وجود إيقاف القيد في فاركو لمدهم بلاعبين شباب، لا توجد مشاكل لدينا سوى مع ناد واحد".

وبشأن رحيل مروان حمدي بشكل نهائي إلى نادي المصري بعقد مدته 4 مواسم، قال مرتضى منصور: "أشكر كل لاعب رحل وسيكون لهم تكريم، أي لاعب رحل أو تم تمديد اعارته بناء على رغبة المدرب جوسفالدو فيريرا".

يذكر أن مروان حمدي لعب الموسم الماضي معار مع سموحة، ورغم تألقه بقميص الفريق السكندري، لكن الزمالك قرر بيعه نهائيا هذا الصيف.

المصدر: وسائل إعلام