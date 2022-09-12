أزمة جديدة تهدد عودة الدوري الإنجليزي

يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز، عقبة جديدة تهدد بعودة المباريات خلال الأسبوع المقبل، بعد توقفها هذا الأسبوع بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن عودة مباريات البريميرليغ ستتأثر بنقص شاحنات البث التلفزيوني الناتج عن تغطية تبعات وفاة الملكة على مدار الأسبوع.

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وأشارت إلى أن شبكة سكاي سبورتس، صاحبة الحقوق الرئيسية في البريميرليغ، تعاني من نقص شاحنات البث الخارجية المطلوبة لتقديم التغطية المباشرة، حيث يتم استخدام العديد من الشاحنات في قناة "سكاي نيوز".

ومن المقرر أن تبث "سكاي سبورتس" 8 مباريات مباشرة الأسبوع المقبل، حيث تبدأ مع أستون فيلا ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي مساء الجمعة، يليها توتنهام وليستر في اليوم التالي، وبرينتفورد ضد آرسنال، وتشيلسي أمام ليفربول.



وبالإضافة إلى ذلك، ستنقل سكاي، مباراتين في الدرجة الأولى يوم السبت، بالإضافة إلى مباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز والدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات في اليوم التالي.

المصدر: "وكالات"