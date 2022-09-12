المراهق ألكاراس أصغر مصنف أول عالميا في التاريخ

أحرز الإسباني كارلوس ألكاراس أول لقب كبير في مسيرته، بتتويجه الأحد في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التنس، ليصبح أصغر مصنف أول عالميا في التاريخ.

وتفوق اللاعب البالغ 19 عاما و4 أشهر و6 أيام على النروجي كاسبر رود 6-4 و2-6 و7-6 (7-1) و6-3 في نهائي فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، ليصبح أول مراهق يحرز لقب بطولة كبرى منذ مواطنه رافائيل نادال في رولان غاروس 2005 والأصغر يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاما و9 أشهر) في 19 نوفمبر 2001.

The dream becomes reality.@carlosalcaraz is a Grand Slam champion. pic.twitter.com/sPFaAiVFNR — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022

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كما أصبح اللاعب الذي ضرب 55 كرة فائزة و14 إرسالا ساحقا، أصغر متوج في نيويورك منذ الأمريكي بيت سامبراس في 1990.

وكانت بطولة مرهقة لألكاراس الذي حطم الرقم القياسي لأطول وقت في الملعب خلال بطولة كبرى واحدة، متخطيا زمن 23 ساعة و21 دقيقة الذي كان يحمله الجنوب إفريقي كيفن أندرسون عندما حل وصيفا لويمبلدون 2018.

وهذا اللقب الخامس لألكاراس هذا الموسم، بعد لقبي الماسترز في ميامي ومدريد بالإضافة إلى تتويجه في ريو دي جانيرو وبرشلونة.

وأعلن عن قدومه القوي في مدريد، مهددا الاسماء الكبرى في عالم التنس، عندما أصبح أول لاعب يهزم الصربي نوفاك دجوكوفيتش ونادال في دورة واحدة على الأراضي الترابية.

المصدر: "أ ف ب"