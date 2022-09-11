"حبيب الصغير" يوقع عقدا مع بطولة القتال غير المحدود UFC

وقع المدون الشهير حسب الله محمدوف المعروف بـ"حبيب الصغير" عقدا مدته خمس سنوات مع بطولة القتال غير المحدود UFC.

ووفقا لمصدر نقلت وكالة "تاس" عنه قوله: "وقع حسب الله عقدا مدته خمس سنوات مع بطولة القتال غير المحدود "UFC"، يشمل زيارة البطولات والعلاقات العامة والتفاعل الإعلامي"، مؤكدا أن قيمة العقد كانت "مغرية جدا".

ويعد حسب الله واحدا من أشهر الوجوه المألوفة في عالم الفنون القتالية المختلطة، كما تحصد الفيديوهات الخاصة به ملايين المشاهدات على تطبيقي "تيك توك وإنستغرام"، ليصبح نجما على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، ويذكر أن ماجوميدوف ليس مقاتلا محترفا، لكنه حضر في بطولة "UFC – أبو ظبي" عام 2021 بدعوة من رئيس المنظمة دانا وايت.

وينحدر حسب الله من أصل داغستاني، ويبلغ من العمر 20 عاما، إلا أنه يبدو كطفل في الخامسة من عمره، بطول 93 سم، ووزن 18 كغم، حيث أنه يعاني من اضطراب وراثي يمنحه مظهرا طفوليا، وأكدت تقارير صحفية عديدة أنه يعاني من نقص هرمون النمو.

المصدر: تاس