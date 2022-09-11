"الفيفا" والاتحاد الآسيوي يمهدان لرفع الحظر عن الملاعب السورية

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الأحد أن وفدا مشتركا من "الفيفا" والاتحاد الآسيوي سيزور سوريا للاطلاع على الأوضاع فيها، تمهيدا للسماح لها باستضافة المباريات الودية.

وكتب الاتحاد السوري على حسابه في موقع "فيسبوك": "الفيفا والاتحاد الآسيوي سيرسلان وفدا مشتركا إلى سوريا تمهيدا لفك الحظر عن الملاعب السورية".

ومن جهته، أشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى قرار "الفيفا" بهذا الشأن بقوله "قرر الفيفا والاتحاد الآسيوي إرسال وفد مشترك إلى سوريا لإجراء تقييم أمني فيما يتعلق بإمكانية استضافة مباريات دولية ودية في البلاد".

وأضاف البيان الرسمي على موقع "الفيفا": "بعد الاجتماع الذي عقد في الدوحة ما بين جياني إنفانتينو (رئيس الفيفا) وصلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم تقرر أن يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم جهوده مع السلطات المعنية بما في ذلك الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير من شأنها أن تسمح بتنفيذ البرامج التنموية في سوريا بشكل كامل".

يذكر أن الاتحادين الدولي والآسيوي فرضا حظرا على استضافة أندية ومنتخبات الكرة في سوريا أي نشاط قاري ودولي بسبب الظروف الأمنية التي عاشتها البلاد منذ نحو 11 عاما، مما اضطر أندية ومنتخبات سوريا للعب خارج البلاد في المباريات المقررة على أرضها في كافة البطولات الرسمية.

المصدر: أ ف ب