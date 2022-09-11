رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهة الإكوادور وأمريكا

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمة الأخضر لخوض مواجهتين وديتين ضد منتخبي الإكوادور والولايات المتحدة، ضمن استعداداته لنهائيات مونديال "قطر 2022".

وسيلعب المنتخب السعودي مع نظيره الإكوادوري في الـ23 من سبتمبر الجاري، ثم يواجه نظيره الأمريكي في الـ27 من الشهر نفسه.

وستقام كلتا المباراتين على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الإسبانية.

وضمت قائمة السعودية لهاتين المباراتين 26 لاعبا، هم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.

المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمونديال على وشك أن تبدأ! 🦅



📋 قائمة @Herve_Renard_HR لمعسكر أليكانتي ⬇️

🔗 https://t.co/UfevPoWvyr . pic.twitter.com/rUkrZoo6pm — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 11, 2022

يذكر أن قرعة نهائيات مونديال "قطر 2022"، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

المصدر: موقع المنتخب السعودي