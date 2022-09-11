زينيت يكتسح أورنبورغ بثمانية أهداف وينفرد بصدارة الدوري الروسي

انفرد نادي زينيت بطرسبورغ بصدارة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق فوزا عريضا على ضيفه أورنبورغ قوامه ثمانية أهداف دون رد اليوم الأحد، لحساب المرحلة التاسعة.

وتناوب على تسجيل أهداف زينيت كل من البرازيلي ويندل (3 أهداف)، وإيفان سيرغييف، ودالير كوزياييف، والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا (سجل هدفين)، وألكسندر بافلوفيتس بالخطأ في مرماه، في الدقائق 3، و43، و68، 17و، و19، و29، و59، و51 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه تسيسكا موسكو الفائز أمس السبت على كراسنودار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أما أورنبورغ، فقد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ11.

المصدر: sportbox.ru