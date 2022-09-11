الاتحاد العربي يصدر جملة من العقوبات بعد أحداث مباراة الجزائر والمغرب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي لكرة القدم عقوبات في حق المنتخبين الجزائري والمغربي، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراتهما في نهائي كأس العرب للناشئين.

وحصد المنتخب الجزائري (منظم البطولة) اللقب بعد فوزه على المغرب 4-2 بركلات الترجيح، بعدما تعادلا في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

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واختتمت المباراة باشتباكات عنيفة بين لاعبي المنتخبين، مما استدعى تدخل الأجهزة الفنية لفض الشجار.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في بيان على موقعه الرسمي اليوم الأحد، عن معاقبة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأداء 120 ألف دولار لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب.

كما تم تغريم الجزائر 25 ألف دولار لمشاركة عدد من لاعبي منتخبها في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي، إلى جانب إيقاف اللاعب الجزائري عبد الحق بن أدير 6 أشهر لتهجمه على حارس المنتخب المغربي.

من جهة أخرى، غرمت لجنة الانضباط المنتخب المغربي 25 ألف دولار لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري.

وأكد البيان أن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق قابلة للاستئناف، مشيرا في الوقت ذاته إلى "رفض أي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم".

المصدر: الاتحاد العربي لكرة القدم