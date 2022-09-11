فيرستابن يفوز بجائزة إيطاليا لـ"الفورمولا 1"

خرج سائق "ريد بول" بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن منتصرا من معقل فيراري، بفوزه الأول في جائزة إيطاليا الكبرى لـ"فورمولا واحد" المرحلة الـ17 من بطولة العالم.

وتقدم فيرستابن في سباق مونتسا على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، وسائق مرسيدس البريطاني جورج راسل بعدما خاض السائقون اللفات الخمس الأخيرة خلف سيارة الأمان.

وخطا فيرستابن خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب العالمي بعد تحقيقه فوزه الخامس تواليا والحادي عشر هذا الموسم، ليصبح على بعد فوزين من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد والذي يتقاسمه الألمانيان الأسطورة مايكل شوماخر وسيباستيان فيتل.

المصدر: أ ف ب