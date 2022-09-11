الدوري الإيطالي.. أتالانتا يهدر فرصة العودة للصدارة بتعادل مخيب

أهدر أتالانتا فرصة العودة إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادل مخيب أمام ضيفه الوافد الجديد كريمونيزي1-1 الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة.

وسجل ميريح دميرال هدف التقدم لأتالانتا، في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وتعادل إيمانويل فاليري للضيوف في الدقيقة 78.

وأوقف بذلك كريمونيزي العائد إلى الـ"سيري أ" للمرة الأولى منذ عام 1996، سلسلة من 3 انتصارات تواليا لأتالانتا الذي رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر والفائز على ضيفه سبيتسيا 1-0 السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

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وسيكون بإمكان يوفنتوس الثامن مع 9 نقاط الاقتراب أكثر من فرق المقدمة في حال فوزه على ضيفه ساليرنيتانا في وقت لاحق اليوم الأحد في أبرز المباريات، فيما تختتم منافسات هذه المرحلة غدا الاثنين بلقاء إمبولي مع ضيفه روما السادس.

المصدر: وكالات