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ملاكم يخطئ الهدف ويوجه لكمة قوية للحكم قبل ثوان من خسارته (فيديو)

الرياضة

ملاكم يخطئ الهدف ويوجه لكمة قوية للحكم قبل ثوان من خسارته (فيديو)
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شهد النزال الذي جمع بين الملاكم المكسيكي ماريو أغيلار والأمريكي براندون غلانتون على لقب منظمة الملاكمة العالمية لفئة وزن تحت الثقيل، تعرض حكم المعركة للكمة قوية على مستوى الوجه.

وكان غلانتون مرشحا بقوة للفوز، في حين كانت حظوظ أغيلار ضئيلة، لذلك حاول الملاكم المكسيكي أن ينتهز كل فرصة لمباغتة منافسه الأمريكي والإطاحة به بالضربة القاضية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لغلانتون وأغيلار وهما في وضعية الالتحام أثناء نزالهما، وعندما اقترب منهما الحكم لفصلهما، حاول أغيلار مفاجأة منافسه وتسديد لكمة خاطفة له، لكنه أخطأ الهدف وسدد في وجه الحكم مباشرة الذي تراجع للخلف من أثر اللكمة، لكنه تعامل مع الأمر وكأن شيئا لم يكن وواصل تحكيم النزال، الذي انتهى بعد ثوان من تلقيه اللكمة لصالح غلانتون.

المصدر: givemesport.com

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