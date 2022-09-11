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لياو يوجه رسالة لجماهير ميلان بعد واقعة طرده في لقاء سامبدوريا

الرياضة

لياو يوجه رسالة لجماهير ميلان بعد واقعة طرده في لقاء سامبدوريا
AP
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وجه الجناح الدولي البرتغالي رافائيل لياو، رسالة إلى جماهير فريقه ميلان، عقب طرده من لقاء "الروسونيري" وسامبدوريا، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وتعرض لياو للطرد من المباراة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية مع بداية الشوط الثاني ليترك فريقه يكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

ومع ذلك، نجح ميلان في انتزاع الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

ونشر لياو على حسابه في موقع "تويتر"، صورا من مباراة سامبدوريا، وكتب عليها: "كانت روح الفريق هي أعظم نقاط قوتنا حتى الآن، واليوم نظهر مرة أخرى ما تتكون منه هذه المجموعة، حيث أن الفريق رغم طردي، لم يستسلم وواصل البحث عن الانتصار".

وبسبب هذا الطرد، سيغيب لياو عن مباراة ميلان ونابولي المرتقبة الأحد المقبل في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

ويتقاسم ميلان، حامل اللقب، حاليا صدارة الدوري الإيطالي مع نابولي برصيد 14 نقطة لكل منهما.

المصدر: RT

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