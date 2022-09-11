تشيمايف يهزم الأمريكي هولاند ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم (فيديو)

تغلب المقاتل السويدي حمزة تشيمايف على منافسه الأمريكي كيفن هولاند في نزال جمعهما فجر الأحد في لاس فيغاس ضمن بطولة "UFC 279" للفنون القتالية المختلطة.

وأنهى تشيمايف، شيشاني الأصل، النزال في الجولة الأولى، بعد أن نفذ حركة خنق عارية أدت إلى استسلام منافسه.

STILL PERFECT 🔥



Khamzat Chimaev submits Kevin Holland in the first round to remain undefeated at 12-0 ‼️pic.twitter.com/FCz77MNjIB — Yahoo Sports (@YahooSports) September 11, 2022

Ladies and gentlemen, Khamzat Chimaev!!!



BEAST!! Most rugged I’ve seen since Khabib pic.twitter.com/Mopd2BIRuK — EAZZY 🦁 (@theisraelilori) September 11, 2022

وهذا الفوز هو الـ12 لتشيمايف في مسيرته دون أن يتعرض لأي هزيمة، فيما تعتبر هذه الخسارة هي الثامنة لهولاند مقابل تحقيقه لـ23 فوزا وتعادلا واحدا.

وكان من المفترض أن يواجه تشيمايف الأمريكي الآخر نيت دياز في النزال الرئيسي لأمسية "UFC 279"، ولكن هذا النزال لم يقم بعدما قررت منظمة "UFC" في آخر لحظة تغيير أطراف بعض النزالات.

وقررت "UFC" أن يجمع النزال الرئيسي بين نات دياز وموطنه توني فيرغسون، على أن يلتقي تشيمايف مع هولاند.

ويرجع السبب في إجراء هذا التغيير لعدم قدرة تشيمايف على تحقيق الوزن المطلوب حيث جاء فوق الوزن المتفق عليه بأكثر من 3 كيلوغرامات الأمر الذي دفع نات دياز إلى الاعتراض وربما التهديد بالانسحاب من البطولة.

وفشل تشيمايف في تحقيق الوزن المطلوب (77 كلغ)، بعد أن صعد إلى الميزان ووزنه 80.95 كلغ، وتم منحه ساعة من الزمن لمحاولة إنزال وزنه، لكنه لم ينجح، الشيء الذي لم يسمح له بخوض النزال الرئيسي ضد دياز.

المصدر: وكالات