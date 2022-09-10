نهضة بركان يهزم الوداد ويتوج بالسوبر الإفريقي (فيديو)

توج فريق نهضة بركان المغربي لكرة القدم بكأس السوبر الإفريقي، بعد فوزه على مواطنه الوداد بهدفين نظيفين في النهائي الذي استضافه ملعب مولاي عبد الله بالرباط اليوم السبت.

واقتنص نهضة بركان الهدف الأول في الدقيقة 32، عن طريق مهاجمه الشرقي البحري من ضربة رأسية مركزة.

نهضة بركان 2 : 0 الوداد المغربي | هدف سفيان

الحساب الاساسى تويتر@_97mohamedpic.twitter.com/ECtUs4ZapA — ِ (@2Rgmq) September 10, 2022

وفي الوقت الذي حاول فيه لاعبو الوداد البحث عن هدف تعديل النتيجة عبر الضغط على الفريق البركاني، نجح الأخير من تعزيز النتيجة بهدف ثان من ركلة جزاء ترجمها اللاعب سفيان المودن للهدف في حدود الدقيقة 71، فيما تدخل حكم غرفة "الفار" لمطالبة الحكم مصطفى غربال بمراجعة قرار احتسابه ركلة جزاء للوداد بعد دقيقتين من هدف المودن.

المصدر: وكالات