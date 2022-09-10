ميلان بعشرة لاعبين يهزم سامبدوريا في "الكالتشيو"

حقق نادي ميلان فوزا ثمينا على حساب مضيفه سامبدوريا بنتيجة 2-1 اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

وسجل ميلان هدف التقدم عن طريق جونيور ميسياس في الدقيقة 6، لكن "الروسونيري" اضطر لمواصلة اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه البرتغالي لياو في الدقيقة 47 بالبطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة 57، أدرك سامبدوريا هدف التعادل عن طريق فيليب ديوريتشيتش، قبل أن يخطف المهاجم الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو هدف الفوز لميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

ورفع ميلان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر، في حين تجمد رصيد سامبدوريا عند نقطتين في المركز الـ18.

المصدر: وكالات