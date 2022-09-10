برشلونة يهزم قادش برباعية في مباراة توقفت قرابة 45 دقيقة (فيديو)

تغلب نادي برشلونة على مضيفه قادش برباعية نظيفة اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز رباعية الفريق الكتالوني، فرينكي دي يونغ، وروبرت ليفاندوفسكي، وأنسو فاتي، وعثماني ديمبيلي في الدقائق 55، و65، و87 و"90 +2" على الترتيب.

وتوقفت المباراة لقرابة 45 دقيقة بعد تعرض مشجعين اثنين لأزمة صحية، قبل أن تستكمل بعد تقديم الإسعافات الضرورية للمشجعين.

وحقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مؤقتا، متقدما بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد، الذي يواجه مايوركا غدا الأحد ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

في المقابل، تكبد قادش الخسارة الخامسة على التوالي ليبقى في المركز الـ20 الأخير بدون رصيد من النقاط.

المصدر: RT