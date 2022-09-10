توقف مباراة برشلونة وقادش بسبب حالة صحية

قرر حكم مباراة برشلونة وقادش الجارية الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم إيقاف اللعب، بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.

وطالب اللاعبون الحكم بإيقاف المباراة، وبدأ التحرك لإسعاف المصاب في مدرجات ملعب "رامون دي كارانزا".

وظهر قلق لاعبي كلا الفريقين على أرض الملعب، وبدأت الصلوات من قبل اللاعبين والجماهير الحاضرة من أجل المصاب.

💛🔴 #CádizBarça#LaLigaSantander



The players head back to the locker room until the situation is resolved, but the game is not yet suspended. — Cádiz CF 🇬🇧🇺🇸 (@Cadiz_CFEN) September 10, 2022

وبعد توقف المباراة لـ15 دقيقة، غادر لاعبو الفريقين الملعب وتوجهوا إلى غرفة خلع الملابس في انتظار صدور قرار رسمي بشأن استكمال المباراة أو تأجيلها إلى وقت لاحق.

The game has been stopped due to a medical emergency with a fan in the stands. The players are going to the locker rooms. — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2022

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" أن المسعفين نجحوا في إسعاف المشجع المصاب، لكن تأخر استكمال المباراة بسبب تعرض مشجع ثان لأزمة صحية.

وعاد اللاعبون الآن إلى الملعب ويقومون بعملية الإحماء استعدادا لإكمال المباراة.

The game will resume at 9:05pm CEST#CádizBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2022

وأعلن نادي برشلونة على حسابه في موقع "تويتر" أن المباراة ستستأنف في تمام الساعة 18:05 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: وكالات