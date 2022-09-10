الدوري الروسي.. تسيسكا يهزم كراسنودار برباعية

تغلب نادي تسيسكا موسكو على ضيفه كراسنودار بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما اليوم السبت، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل تسيسكا ثلاثة أهداف من الرباعية من ركلات الجزاء بواسطة جورج كاراسكال، وفيودر شالوف، وخيسوس ميدينا في الدقائق 30، 45، 68، وأضاف أدولفو غايش الهدف الرابع من اللعب المفتوح في الدقيقة 90.

أما هدف كراسنودار الوحيد فكان من توقيع كريستيان راميريز في القيقة 47.

ورفع تسيسكا رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة مؤقتا، بينما بقي كراسنودار في المركز الثالث مع 17 نقطة.

المصدر: sportbox.ru