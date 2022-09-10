بايرن ميونخ يتعثر أمام شتوتغارت قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

تعثر نادي بايرن ميونخ بالتعادل 2-2 مع ضيفه شتوتغارت اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز ثنائية الفريق البافاري، ماثيس تيل وجمال موسيالا في الدقيقتين 36، و60، فيما سجل لشتوتغارت كريس فوهريش وسيرو جويراسي في الدقيقتين 57، و90.

ويأتي تعادل البايرن مع شتوتغارت قبل مواجهة الفريق البافاري المرتقبة ضد ضيفه برشلونة الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسقط البايرن في فخ التعادل للجولة الثالث تواليا بالدوري الألماني بعد تعادله في الجولتين الماضيتين بنفس النتيجة 1-1 مع يونيون برلين بوروسيا مونشنغلادباخ.

ورغم التعادل، عاد بايرن ميونخ لصدارة الدوري الألماني مؤقتا برصيد 12 نقطة مناصفة مع فرايبورغ و هوفنهايم، فيما وصل شتوتغارت للنقطة الخامسة في المركز الـ13.

المصدر: RT