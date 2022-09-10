الدوري الإيطالي.. موتا مدربا جديدا لبولونيا

عين الإيطالي الدولي السابق تياغو موتا، مدربا جديدا لنادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، خلفا للصربي سينيتسا ميهايلوفيتش، كما أعلنت إدارة النادي السبت.

وقال كلاوديو فينوتشي، أحد المديرين في بولونيا: "قررنا أن مدرب الفريق الأول سيكون تياغو موتا اعتبارا من الاثنين وأستطيع تأكيد ذلك رسميا" مشيرا إلى "بعض التفاصيل التعاقدية" المتبقية وأن الفريق سيخوض مباراته ضد فيورنتينا غدا الأحد في الدوري المحلي بإشراف مدرب فريق تحت 19 عاما لوكا فيجياني.

وكان موتا، لاعب إنتر وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا، ترك تدريب سبيتسيا الإيطالي في يونيو الماضي.

وتخلى بولونيا عن خدمات ميهايلوفيتش بعد فشل الفريق في الفوز في أي من مبارياته الخمس الأولى هذا الموسم حيث يحتل المركز الـ16 في الدوري المحلي برصيد 3 نقاط من أصل 15 ممكنة.

المصدر: أ ف ب