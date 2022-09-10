بنزيما مهدد بالغياب عن مباراتين لمنتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، أنه في حال لم يتمكن مهاجمه كريم بنزيما من اللعب في ديربي مدريد ضد أتلتيكو، فلن يكون ضمن تشكيلة منتخب فرنسا للمنافسة في دوري الأمم الأوروبية.

وتعرض بنزيما، المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية الشهر المقبل، لإصابة في الفخذ الأيمن خلال فوز فريقه ريال مدريد على سلتيك 3-0 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وسيتحدد ما إذا كان بنزيما لائقا بما يكفي لمواجهة أتلتيكو المقررة الأسبوع المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، من خلال الاختبارات.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه ومايوركا المقررة غدا ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني: "كريم؟ سنرى ما إذا كان بإمكانه خوض الديربي. المؤكد هو أنه إذا لم يلعب الديربي فلن ينضم إلى منتخبه الوطني".

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وأضاف أنشيلوتي "هذه هي الأشياء التي يمكن أن تحدث، هناك مشكلة بسيطة، ولكن العام الماضي أيضا كان (بنزيما) يعاني من مشكلة جسدية في ديسمبر وتمكنا من التعامل معها. هذا العام سيكون الشيء نفسه".

وسيحل هازارد بدلا من بنزيما في مباراة الغد.

وفي حال عدم قدرته على المشاركة في ديربي مدريد، سيغيب بنزيما عن منتخب فرنسا، بطل العالم، الذي يستعد للدفاع عن لقبه في مونديال "قطر 2022"، بمواجهتي النمسا والدنمارك في 22 و25 سبتمبر الحالي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: وكالات