مرتضى منصور يعلن عن قيمة راتب زيزو مع الزمالك وعن 8 صفقات جديدة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضي منصور عن قيمة راتب أحمد سيد زيزو، بعد تجديد عقده مع الفريق الأبيض لثلاثة مواسم إضافية.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات على قناة "الزمالك": "زيزو راتبه 15 مليون جنيه (مصري) في الموسم وليس 25 مليونا كما تردد".

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وكشف رئيس الزمالك، أن هناك 8 صفقات جديدة للفريق في الموسم الجديد، خلافا للاعبين الجدد الذين شاركوا أمس في المباراة التي خسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 1-4 أمام الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل".

وشارك في مباراة الزمالك والهلال، الثنائي الجديد زكريا الوردي وإبراهيما نداي.

ووجه مرتضى منصور رسالة للجماهير، قائلا: "افرحوا يا جماهير الزمالك لفريقكم وبالمدير الفني، وإن شاء الله سنفوز بالدوري المقبل".

وعن الخسارة من الهلال قال مرتضى منصور: "نحن لم نخسر شيئا، وأشكر الهلال على احترامهم".

المصدر: وكالات