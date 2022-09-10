بوتين يزور المركز الدولي للملاكمة والسامبو في موسكو

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مركز السامبو الدولي والمركز الدولي للملاكمة في مجمع لوجنيكي الرياضي في العاصمة موسكو.

وقام الرئيس الروسي بصحبة عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين ومسؤولين آخرين، بجولة في قاعات التدريب، ومتحف السامبو، كما حضر المباراة النهائية لبطولة كأس دوري نجوم السامبو وافتتاح بطولة كأس موسكو الدولية كجزء من دوري الملاكمة العالمي.

وتم الانتهاء من بناء هذا المجمع الرياضي في العام الحالي، ويتكون المبنى من سبعة طوابق بمساحة 45.6 ألف متر مربع، ويجمع المركز الدولي للملاكمة ومركز السامبو الدولي تحت سقف واحد.

وتم تطوير المرفق بالاشتراك مع اتحاد سامبو الدولي واتحاد الملاكمة في موسكو.

ويتميز المبنى بسقف زجاجي مائل مع تأثير بصري ونوافذ زجاجية ملونة، مما يسمح بمشاهدة التدريبات حتى من الشارع.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل هذه التقنية المعمارية في منشأة رياضية في موسكو.

المصدر: sport24.ru