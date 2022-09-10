تسريب فيديو لخلاف بين مبابي والمغربي حكيمي

كشف تسريب مصور من الموسم الماضي، عن خلاف نشأ بين ثنائي باريس سان جيرمان، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وتم التقاط مقطع الفيديو من خلال "أمازون برايم" يظهر فيه مبابي وهو يوبخ المدافع المغربي خلال إحدى المباريات التي ظهرت وكأنها من الموسم الماضي.

وظهر الثنائي وهما يتناقشان بخصوص لقطة لم تكن فيها الأمور على ما يرام في الملعب، وتسببت في ضياع هجمة خطيرة على الفريق الباريسي.

🧐 Kylian Mbappe scolds Achraf Hakimi for not making a pass:



🇫🇷 Mbappe: 🗣"You had to give me the pass."



🇲🇦 Hakimi: 🗣"Yes I'm sorry, I've just seen it."



🇫🇷 Mbappe: 🗣"It's not enough to be sorry, you have to give me the pass."pic.twitter.com/2JZCmmq4RG — TFS - Top Football Show (@TopFootballShow) September 9, 2022

وظهر مبابي وهو يقول لحكيمي في مقطع الفيديو: "أقسم لك.. شاهد الفيديو".

ورد عليه المدافع المغربي: "لو كان الأمر كما تقول، أنا آسف".

ثم قال مبابي: "لا يكفي أن تكون آسفا.. أرسل كرة جيدة!".

وتسبب رد مبابي على حكيمي، في هجوم كبير على الدولي الفرنسي من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بالأنانية وعدم التعامل مع زملائه في الفريق بطريقة جيدة.

يذكر أن حكيمي صديق مقرب من مبابي، ويظهر الثنائي معا كثيرا خارج الملعب، منذ انتقال الظهير المغربي إلى "حديقة الأمراء" قبل موسمين.

المصدر: goal.com