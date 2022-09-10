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أمريكا المفتوحة.. ألكاراس ورود في النهائي للمنافسة على اللقب وصدارة التصنيف

الرياضة

أمريكا المفتوحة.. ألكاراس ورود في النهائي للمنافسة على اللقب وصدارة التصنيف
Legion-Media
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تغلب كارلوس ألكاراس على فرانسيس تيافو، فيما عبر كاسبر رود كارين خاتشانوف السبت، ليضربا موعدا في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، للظفر بأول "غراند سلام" وصدارة التصنيف العالمي.

وسيكون هذا النهائي الأول في الولايات المتحدة للإسباني ألكاراس المصنف رابعا عالميا والنرويجي رود السابع، لضمان المركزين الأولين في التصنيف العالمي الذي سيصدر بعد غد الاثنين.

ومن أجل استغلال فرصة تحقيق أول لقب كبير له في مسيرته وهو في سن التاسعة عشرة، كان على "الظاهرة" ألكاراس أن يقاتل لأربع ساعات و19 دقيقة لهزيمة صاحب الأرض، الأمريكي تيافو 6-7، 6-3، 6-1، 6-7 و6-3، بعدما كان الأخير منتشيا بإقصاء مواطن الأول الأسطورة رافائيل نادال من ربع النهائي.

ومع إضافة خمس ساعات وربع الساعة لفوزه على الإيطالي يانيك سينر في مباراة ملحمية بربع النهائي، يكون الإسباني قد قضى أكثر من تسع ساعات ونصف الساعة في ملعب "آرثر آش" في أقل من يومين فقط.

في المقابل، تجاوز رود البالغ 23 عاما عقبة الروسي خاتشانوف بهدوء 7-6، 6-2، 5 -7، و6-2.

المصدر: أ ف ب

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